Главную премию Trilobit получил документальный фильм «Чехословаки в ГУЛАГе»

Союз кинематографии и телевидения Чехии FITES присудил главную премию Trilobit 2019 года режиссеру Марте Новаковой за документальный сериал «Чехословаки в ГУЛАГе», который повествует о трагической истории чехов и словаков, попавшие в жернова репрессий в СССР в 1920–1950-е годы.

«В трилогии "Чехословаки в в ГУЛАГе" рассказывается о судьбах отдельных людей в контексте так называемой большой истории. Материал дополнен архивными документами, мультипликацией и нестандартным музыкальным сопровождением», – объяснило жюри свой выбор. Вручение премий Trilobit прошло вечером 20 января в Бероуне.