Главную премию фестиваля телевидения «Злата Прага» получил фильм Глена Милнера «Умирающий лебедь»

Главную премию 56-го международного фестиваля телевидения «Злата Прага», который с 25 по 28 сентября проходил в чешской столице, получила работа Глена Милнера.

Фильм «Умирающий лебедь» посвящен балерине Зинаиде Яновски. Дочь выходца из России Анатолия Яновского и испанской балерины Кармен Роблес более 20 лет танцевала в Ковент-Гарден. В ленте рассказывается том, как балерина делает операцию на колене ради возможности станцевать Умирающего лебедя.

Всего в конкурсной программе фестиваля приняло участие 86 работ из 19 стран мира.