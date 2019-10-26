Глава Volkswagen: у «Шкоды» наибольший потенциал роста, следует увеличить ее производительные мощности

Самый большой потенциал роста из всех филиалов автомобильного концерна Volkswagen у завода Škoda Auto, поэтому концерн хочев расширить производительные мощности этого предприятия. Об этом агентству Reuters сообщил генеральный директор группы компаний Volkswagen Герберт Дисс.

Согласно информации в СМИ, Volkswagen хочет заставить «Шкоду» производить дешевые машины, которые смогут конкуруровать марке Dacia, и в будущем планирует восточный вектор развития бренда «народных» автомобилей.

Профсоюзы Škodа Auto планируют отреагировать на данные слухи петицией. Профсоюзы, помимо прочего, критикуют то обстоятельство, что новый завод Volkswagen, который должны построить в Турции, первоначально был запланирован для сборки авто Škoda, позже для машин марок Škoda и Volkswagen, а однако,по последним планам, наконец будет служить исключительно для сборки автомобилей модельного ряда Volkswagen.