Глава Союза промышленности и транспорта: в случае решения внутриполитических проблем Чехия могла бы войти в первую 20-ку рейтинга ВЭФ

Главными препятствиями на пути экономического развития и роста Чехии является дефицит трудовых ресурсов, бурно растущая бюрократия, плохая транспортная инфраструктура, а также подорожание энергии, меры центрального банка (ЧНБ) по управлению национальной валютой и давление на повышение зарплат. Об этом на проходящем в Брно съезде Союза промышленности и транспорта ЧР заявил его президент Ярослав Ганак. В настоящее время Чехии не хватает 313 тысяч работников.

Ганак, помимо прочего, упомянул и негативное влияние на отечественную экономику таких геополитических факторов как brexit, протекционистская политика США и ныне возникающее торговое соглашение стран Азии, Aвстралии и Новой Зеландии.

По мнению Ганака, в случае решения принципиальных внутриполитических проблем Чешская Республика, тем не менее, могла бы претендовать на улучшение своей позиции в рейтинге конкурентоспособности мировых экономик, составленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и войти в первую двадцатку рейтинга.