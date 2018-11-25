Глава Сената: Внеочередные выборы могли бы состояться весной

Антон Каймаков
25-11-2018
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Председатель Верхней палаты Парламента Чешской Республики Ярослав Кубера в эфире телеканала «Prima» в воскресенье высказался в поддержку внеочередных парламентских выборов, которые бы могли состояться весной 2019 года, одновременно с выборами в Европарламент. По мнению главы Сената, партиям и движениям необходимо усложнить прохождение в Палату депутатов. В настоящий момент пограничным параметром является 5% от общего количества голосов. Ярослав Кубера считает необходимым «поднять планку», как минимум, до 10%.

О внеочередных выборах на прошлой неделе заявили социал-демократы, которые покинули зал заседаний во время голосования депутатов о вотуме недоверия правительству. Если иные партии среди законодателей найдут 105 сторонников для роспуска Палаты депутатов, социалисты готовы прибавить к ним свои 15 голосов.

 
 
 
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