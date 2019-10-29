Глава Сената Кубера отверг критику китайского посла в свой адрес

Председатель Сената Ярослав Кубера в ходе встречи с послом КНР Чанг Тьен Мином отверг критику, прозвучавшую из-за участия главы верхней палаты чешского парламента в приеме, организованном представительством Тайваня в Праге в начале октября.
Кубера подчеркнул, что Пекин должен смириться с тем, что Чешская Республика является суверенным государством, поэтому не надо пользоваться «правом сильного» и угрожать ей.
Чешского политика цитирует издание Lidové noviny.
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