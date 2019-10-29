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Глава Сената Кубера отверг критику китайского посла в свой адрес

Эва Туречкова
29-10-2019
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Председатель Сената Ярослав Кубера в ходе встречи с послом КНР Чанг Тьен Мином отверг критику, прозвучавшую из-за участия главы верхней палаты чешского парламента в приеме, организованном представительством Тайваня в Праге в начале октября.

Кубера подчеркнул, что Пекин должен смириться с тем, что Чешская Республика является суверенным государством, поэтому не надо пользоваться «правом сильного» и угрожать ей.

Чешского политика цитирует издание Lidové noviny.

 
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