Глава Сената Кубера отверг критику китайского посла в свой адрес

Председатель Сената Ярослав Кубера в ходе встречи с послом КНР Чанг Тьен Мином отверг критику, прозвучавшую из-за участия главы верхней палаты чешского парламента в приеме, организованном представительством Тайваня в Праге в начале октября.

Кубера подчеркнул, что Пекин должен смириться с тем, что Чешская Республика является суверенным государством, поэтому не надо пользоваться «правом сильного» и угрожать ей.

Чешского политика цитирует издание Lidové noviny.