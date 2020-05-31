Архив передач

Глава Сената Чехии планирует поездку на Тайвань

Антон Каймаков
31-05-2020
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Милош Выстрчил, глава Верхней палаты Парламента Чешской Республики, намерен в течение ближайшего месяца принять решение по поводу своей поездки на Тайвань. Об этом председатель Сената заявил в программе телеканала Prima. Подобный визит планировал и его скоропостижно скончавшийся предшественник Ярослав Кубера. Около недели назад Милош Выстрчил после встречи с президентом Чехии Милошом Земаном заявил, что, если Китай будет пытаться диктовать Чешской Республике и Сенату что надо делать, то его визит на Тайвань становится «все реальней и реальней».

«Возможно, я бы прибавил еще одно – реальней», – заявил 31 мая в эфире Милош Выстрчил, добавив, что свой план посетить Тайвань он интенсивно обсуждает с экспертами по внешней политике, по защите прав человека и с экономистами. Свое влияние оказало и мнение членов Сената, которые своего председателя поддержали. Президент Милош Земан, всячески продвигающий углубление экономических связей Чехии с Китаем, считает, что поездка главы Сената на Тайвань окажет негативное влияние на чешско-китайские отношения, как политические, так и экономические.

Антон Каймаков
31-05-2020
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