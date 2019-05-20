Глава Сената Чехии назвал роспуск украинской Рады «радикальным шагом»

Председатель Сената Ярослав Кубера, представлявший Чешскую Республику на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, назвал роспуск Рады «радикальным шагом». Об этом агентству ЧТК сообщила пресс-секретарь председателя Верхней палаты. Непосредственно после вступления в должность новый глава Украины заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

«С политической точки зрения это достаточно радикальный шаг, однако его оценка – дело исключительно украинских избирателей. У нового президента в отношении Украины большие планы, однако реальное положение очень сложное», – прокомментировал события в Киеве Ярослав Кубера. По словам главы чешского Сената, Владимир Зеленский намерен, в первую очередь, сражаться с коррупцией. «Однако перед ним стоит и ряд других трудных задач. Мы все ему пожелали успеха в выполнении планов», – подчеркнул Ярослав Кубера.

В ходе приема в Киеве иностранных делегаций председатель Сената Чешской Республики поздравил нового президента Украины и выразил ему поддержку. «Я заверил его, что в лице Чешской Республики Украина имеет надежного союзника, и мы стоим рядом и на одной стороне. Это господин президент оценил. Он также сразу отметил, что хотел бы, чтобы те многие украинцы, которые уехали и живут сегодня в разных странах мира, включая Чехию, вернулись в свою страну, чтобы помогать ей», – цитирует Ярослава Куберу его пресс-секретарь.

В Киев zа инаугурацию Владимира Зеленского прибыли президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии, представители правительств Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии. От США присутствовал министр энергетики, от Канады – министр обороны.