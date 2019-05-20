Глава Сената Чехии назвал роспуск украинской Рады «радикальным шагом»

Катерина Айзпурвит
20-05-2019
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Председатель Сената Ярослав Кубера, представлявший Чешскую Республику на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, назвал роспуск Рады «радикальным шагом». Об этом агентству ЧТК сообщила пресс-секретарь председателя Верхней палаты. Непосредственно после вступления в должность новый глава Украины заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

«С политической точки зрения это достаточно радикальный шаг, однако его оценка – дело исключительно украинских избирателей. У нового президента в отношении Украины большие планы, однако реальное положение очень сложное», – прокомментировал события в Киеве Ярослав Кубера. По словам главы чешского Сената, Владимир Зеленский намерен, в первую очередь, сражаться с коррупцией. «Однако перед ним стоит и ряд других трудных задач. Мы все ему пожелали успеха в выполнении планов», – подчеркнул Ярослав Кубера.

В ходе приема в Киеве иностранных делегаций председатель Сената Чешской Республики поздравил нового президента Украины и выразил ему поддержку. «Я заверил его, что в лице Чешской Республики Украина имеет надежного союзника, и мы стоим рядом и на одной стороне. Это господин президент оценил. Он также сразу отметил, что хотел бы, чтобы те многие украинцы, которые уехали и живут сегодня в разных странах мира, включая Чехию, вернулись в свою страну, чтобы помогать ей», – цитирует Ярослава Куберу его пресс-секретарь.

В Киев zа инаугурацию Владимира Зеленского прибыли президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии, представители правительств Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Польши, Болгарии. От США присутствовал министр энергетики, от Канады – министр обороны.

Катерина Айзпурвит
20-05-2019
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