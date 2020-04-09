Глава Праги-6 назвал заявление министра обороны России о привлечении иностранцев к уголовной ответственности за снос памятников «тактикой запугивания»

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж прокомментировал выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который в обращении к главе Следственного комитета РФ привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, упомянул его имя в связи со сносом памятника маршалу И.С. Коневу. «Судя по всему, это российская тактика запугивания. Мы обратимся к министру иностранных дел ЧР с просьбой использовать все дипломатические ресурсы, чтобы выразить наш протест», - отметил Коларж в интервью «Чешскому Радио».

Ранее пресс-секретарь МИД ЧР Зузана Штихова заявила, что если Коларж обратится к ведомству с соответствующим запросом, то министерство детально займется его обсуждением, как и ответом на заявления главы Минобороны РФ.