Глава «пиратов» призвал правоохранительные органы Чехии рассмотреть вопрос конфликта интересов премьера А. Бабиша

Катерина Айзпурвит
01-12-2018
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Председатель партии «пиратов» Иван Бартош заявил, что в понедельник, 3 декабря, обратится в правоохранительные органы с требованием рассмотреть вопрос возможного конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша и министра сельского хозяйства Миолслава Томана.

Политик выступил со своим заявлением после появления информации о подозрениях юристов Еврокомиссии о незаконности получения субсидий ЕС холдингом Agrofert, ранее принадлежавшем премьеру, в текущем и предшествующие годы. В своем заявлении для прессы Иван Бартош указал, что пираты изучили информацию о конкретных подозрениях со стороны Еврокомиссии. По мнению оппозиции, Андрей Бабиш должен покинуть свой пост во главе правительства.

Иван Бартош также напомнил, что по данным, опубликованным The Guardian, у Чехии запросят возврат, по крайней мере, части дотаций из суммы 82 млн евро. Председатель «пиратов» подчеркнул, что его партия считает своей задачей установление справедливой политики получения дотаций для малых и средних предприятий.

Катерина Айзпурвит
01-12-2018
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