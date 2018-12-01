Глава «пиратов» призвал правоохранительные органы Чехии рассмотреть вопрос конфликта интересов премьера А. Бабиша

Председатель партии «пиратов» Иван Бартош заявил, что в понедельник, 3 декабря, обратится в правоохранительные органы с требованием рассмотреть вопрос возможного конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша и министра сельского хозяйства Миолслава Томана.

Политик выступил со своим заявлением после появления информации о подозрениях юристов Еврокомиссии о незаконности получения субсидий ЕС холдингом Agrofert, ранее принадлежавшем премьеру, в текущем и предшествующие годы. В своем заявлении для прессы Иван Бартош указал, что пираты изучили информацию о конкретных подозрениях со стороны Еврокомиссии. По мнению оппозиции, Андрей Бабиш должен покинуть свой пост во главе правительства.

Иван Бартош также напомнил, что по данным, опубликованным The Guardian, у Чехии запросят возврат, по крайней мере, части дотаций из суммы 82 млн евро. Председатель «пиратов» подчеркнул, что его партия считает своей задачей установление справедливой политики получения дотаций для малых и средних предприятий.