Глава «пиратов»: президент не ждет, что социал-демократы покинут кабинет

После встречи с президентом Милошем Земаном председатель парламентской партии Gпиратов» Иван Бартош сообщил, что глава страны не ожидает ни ухода социал-демократов из правительства, ни переформирования кабинета. По словам Бартоша, посетившего президента в его резиденции в замке Ланы, Милош Земан ждет от социал-демократов выдвижение новой кандидатуры на пост министра культуры. Ранее глава республики отказался назначать на этот пост Михала Шмарду, который сегодня добровольно снял свою кандидатуру.

Если претендент на пост главы Минкульта окажется приемлемой для президента кандидатурой, Милош Земан готов его утвердить, сообщил Иван Бартош журналистам.

Также на 20 августа у президента Милоша Земана запланированы встречи с председателем христианских демократов Мареком Выборны и премьер-министром, лидером движения ANO Андреем Бабишем.