Глава парламентских коммунистов намерен ввести имущественные декларации для журналистов

Работающие в общественных СМИ журналисты, по мнению председателя парламентской Коммунистической партии Чехии и Моравии, должны в обязательном порядке подавать имущественные декларации. Идея была озвучена еще в июне текущего года, а ныне коммунистический депутат и заместитель спикера Нижней палаты разработал проект соответствующей поправки в Закон «О конфликте интересов», который он намерен предложить народным избранникам для обсуждения. Об этом политик сообщил на своей страничке в Twitter.

По мнению Войтеха Филипа, обязанность подавать имущественные декларации, кроме политиков, членов банковского совета центрального банка, а также членов городских, сельских и краевых органов власти, должна распространяться на профессиональных журналистов «Чешского Телевидения», «Чешского Радио» и информационного агентства ČTK. Граждане должны знать параметры зарплат сотрудников этих общественных СМИ, подчеркивает глава коммунистов, так как их работа оплачивается за счет концессионерских взносов (примечание: данный вид взносов взимается с граждан с целью финансирования только «Чешского Телевидения» и «Чешского Радио»).

В июне Войтех Филип также предлагал ввести общенародные выборы журналистов, что позже охарактеризовал как преувеличение.