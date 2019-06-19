Глава оппозиционной партии ЧР: Бывший президент Клаус - агент РФ

«Бывший президент Чешской Республики Вацлав Клаус был и остается российским агентом, завербованным после 2010 года», - заявил на своей страничке в социальной сети Facebook председатель оппозиционной партии ТОР-09 и экс-министр финансов Мирослав Калоусек. Так он отреагировал на статью, содержащую критику мультикультурализма, которую бывший президент опубликовал на сайте своего института.

В своем заявлении в сети Facebook Мирослав Калоусек признался, что в молодости обожал статьи Вацлава Клауса и уважал его как политика, однако последние его публикации доказывают, что бывший президент был и остается российским агентом.

Пресс-секретарь экс-президента Петр Мацинка в ответ заявил, что глава TOP-09 – олух. Петр Мацинка также подчеркнул, что Вацлав Клаус 19 июня отмечает день рожденья, и выразил надежду, что заявление Калоусека не испортит ему настроение в этот праздничный день.