Бывший президент Чешской Республики Вацлав Клаус был и остается российским агентом, завербованным после 2010 года - об этом на своей страничке в социальной сети Facebook заявил председатель ТОР-09 и экс-министр финансов Мирослав Калоусек. Этим заявлением он отреагировал на статью, содержащую критику мультикультурализма, которую бывший президент опубликовал на сайте своего института.
В своем заявлении на страничке в сети Facebook глава оппозиционной партии Мирослав Калоусек признался, что в молодости обожал статьи Вацлава Клауса и уважал его как политика, однако последние его публикации доказывают, что бывший президент был и остается российским агентом.
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