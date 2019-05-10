Глава Наивысшей прокуратуры исключил возможность безнаказанного осуществления в Чехии «заказного уголовного преследования»

На сайте Наивысшей прокуратуры Чешской Республики ее глава Павел Земан опроверг возможность безнаказанного осуществления в стране «уголовного преследования по заказу». Заявление наивысшего прокурора является ответом на слова Марии Бенешовой, нынешнего министра юстиции страны, допускающей такую возможность.

То, что в Чехии возможно осуществление заказного уголовного преследования, ранее заявляли премьер Андрей Бабиш и президент Милош Земан. Именно для главы государства, на правах советника, Мария Бенешова составила аналитическое заключение, в котором приведены примеры, по ее словам, подтверждающие возможность реализации «уголовного преследования по заказу». Мария Бенешова утверждает, что в материале, составленном для президента, она приводит несколько дел, информация о которых общедоступна. Текст упоминаемого заключения она, однако, опубликовать категорически отказывается, так как он предназначен главе государства.

Павел Земан этим разочарован, так как «не располагает возможностью дать на утверждение политиков аргументированный ответ» по конкретным пунктам. Наивысший прокурор также заявил, что «Чешская Республика является правовым государством, где правоохранительные органы соблюдают закон».