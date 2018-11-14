Глава МВД встретился с премьером для обсуждения якобы имевшего место похищения сына А.Бабиша

Председатель Чешской демократической партии и министр внутренних дел Ян Гамачек в среду провел встречу с премьером и лидером движения ANO Aндреем Бабишем. Глава МВД был намерен более подробно ознакомиться с обстоятельствами якобы недобровольного пребывания сына премьера А. Бабиша-младшего в Крыму, о котором в понедельник информировал телеканал Seznam.

Оппозиция призвала Бабиша к отставке с поста главы правительства. Социал-демократы, по словам Яна Гамачека, «рассматривают разные варианты». Оппозиционные партии во вторник предложили вынести вотум недоверия правительству во главе с А. Бабишем.

Премьер-министр во вторник сообщил журналистам, что его сын психически болен и уехал из Чехии добровольно. Репортаж Seznam Zprávy («Новости») премьер расценивает как стремление устранить его с политической сцены. Глава Кабмина не видит причин к своей отставке.