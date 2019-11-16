Глава МВД встал на сторону министра юстиции и премьера, против которых выступили манифестанты в Праге

Вице-премьер, председатель социал-демократической партии и глава МВД Ян Гамачек в интервью агентству ЧТК сообщил, что не видит причин для ухода со своего поста министра юстиции Марии Бенешовой. Также Гамачек напомнил, что когда премьер Андрей Бабиш одержал победу на выборах, избиратели уже знали о подозрениях в отношении его бизнеса.

Комментарий министра внутренних дел прозвучал в контексте массовой протестной акции, которая прошла в Праге под лозунгами отставки председателя правительства Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой, которую обвиняют в действиях в пользу премьера. Недавно в отношении Андрея Бабиша было прекращено уголовное дело, по которому он обвинялся в злоупотреблении евросубсидиями. Также его политические оппоненты указывают на то, что политик продолжает негласно управлять своим холдингом Agrofert, переданным, согласно закону, трастовому фонду.