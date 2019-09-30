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Глава МВД отправился с рабочим визитом во Вьетнам

Эва Туречкова
30-09-2019
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О введении прямого авиасообщения между Ханоем и Прагой, сотрудничестве полицейских органов обоих государств и обмене информацией во Вьетнаме в понедельник беседовали глава МВД Чехии Ян Гамачек и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам.

«В связи с тем, что граждане Вьетнама в Чехии представляют третье по величине нацменьшинство, то для нас сотрудничество с этой республикой и обмен информацией является ключевым моментом», - заявил Гамачек в Ханое.

В ходе рабочего визита у чешского министра запланирована встреча также с премьером Вьетнама Нгуеном Суаном Фуком.

 
 
 
 
 
 
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