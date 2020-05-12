Глава МВД обсудил с президентом отношения с Россией и вопросы чешских разведок

Вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек на встрече в президентом страны Милошем Земаном, состоявшейся 12 мая в резиденции главы государства в Ланах, обсудил вопросы работы Управления по внешним связям и информации (ÚZSI) и текущие отношения в Россией.

По итогам встречи Ян Гамачек сообщил, что одной из тем обсуждения стали отношения с Россией «в контексте актуального развития событий и подготовки переговоров делегации МИД с российской стороной». По инициативе Чехии страны, исходя из положений договора 1993 г., обсудят конфликт, вызванный демонтажем в Праге памятника маршалу Коневу.

Ян Гамачек сообщил журналистам, что обсудил с президентом работу Управления по внешним связям и информации (ÚZSI) в контексте ее связей с МВД. На прошлой неделе президент Милош Земан раскритиковал две из трех действующих в стране разведслужб в связи с сообщением о якобы прибывшем в Прагу российском агенте с дипломатическим паспортом, оснащенном ядом рицин.

По мнению журнала Respekt, яд предназначался трем муниципальным политикам — мэру З. Гржибу и старостам О. Коларжу и П. Новотному, вызвавшим гнев Москвы в ходе так называемой «войны памятников». «Чешское телевидение» сообщило, что предполагаемым агентом мог быть исполняющий обязанности руководителя представительства «Россотрудничества» в Чехии Андрей Кончаков.

Президент Земан назвал службы BIS и ÚZSI «совершенно лишними» и выразил доверие исключительно военной разведке, которая, по его словам, ничего не сообщила об «агенте с рицином».

«Полиция выделила охрану чешским коммунальным представителям, что означает, что ситуация вышла за пределы стандартной», – сообщил, со своей стороны, глава МВД. «Президент получил от наших спецслужб полный пакет данных; в его распоряжении – все, о чем знают наши спецслужбы», – подчеркнул Ян Гамачек.