Глава МВД Германии: Чехия не желает участвовать общеевропейском решении миграционного кризиса

В ходе пресс-конференции, приуроченной к юбилею немецкой полиции, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что «желание Чешской Республики принимать участие в поисках общеевропейского решения проблемы миграционного кризиса приближается к нулю». По словам немецкого политика, к такому выводу он пришел после визита в Чехию в мае этого года.

Чешская сторона уже выразила свое несогласие с подобной оценкой. Глава МВД Чехии и председатель партии социал-демократов Ян Гамачек в ответ на утверждение Зеехофера опубликовал в Twitter следующее сообщение: «ЧР готова принимать самое непосредственное участие в европейском решении проблемы миграции. Мы проявляем максимальную активность в охране внешней границы ЕС и участвуем в оказании помощи странам, откуда идет поток беженцев. По мнению Чехии, квоты не решают, а усугубляют проблему, что показало и прошлое».