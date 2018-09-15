Глава МВД: Чехия в состоянии принять 50 детей-сирот из Сирии

Чешская Республика в в состоянии принять 50 детей, лишившихся родителей во время войны в Сирии, написал в своем Twitter министр внутренних дел Ян Гамачек. Его заявление стало ответом на слова премьер-министра Андрея Бабиша, который в интервью изданию Právo отклонил такую возможность. Ранее положительно о приеме Чехией сирийских детей-сирот высказывалась чешский депутат Европарламента Михаэла Шойдрова.

«Почему мы должны из принимать? У нас тоже есть сироты, чье вступление в жизнь мы обязаны обеспечить. Я кое-что об этом знаю, поскольку мой фонд выделял на это деньги», – заявил в интервью премьер-министр, напомнив, что с 2015 г. Чехия направила в разные страны на помощь мигрантом 2,5 млрд крон (около 98 млн евро), а также направляет в Сирию врачей и других специалистов. «Если говорить о сиротах, то почему обходят молчанием войну в Украине? Разве там их нет? Так почему мы должны заботиться именно о сирийцах?» – задал встречный вопрос Бабиш.

Председатель ЧСДП и вице-премьер Ян Гамачек, со своей стороны, указал: «Как страна с 10-миллионным населением мы, безусловно, могли бы предложить новый дом 50 детям, потерявшим в Сирии родителей».

«Мы заявляем всему миру о своей негуманности. Мы идем прямым ходом к изоляции и презрению. За эту глупую и узколобую политику мы будем жестоко расплачиваться», – прокомментировал слова премьера председатель оппозиционной партии ТОР-09 Мирослав Калоусек.