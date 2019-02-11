Глава Минздрава хочет обязать выпускников мединститутов отрабатывать три-четыре года в Чехии

Бороться с нехваткой врачей в Чехии может помочь введение правила, согласно которому выпускники мединститутов будут после окончания вуза три или четыре года в обязательном порядке работать на родине. О проекте такого нововведения сообщил в телеинтервью 10 февраля министр здравоохранения Адам Войтех. После окончания медицинского вуза выпускники поступают в интернатуру в больницах или медцентрах, после чего получают аттестацию. Как сообщил депутат парламента Вит Каньковский, студенты не приветствуют подобный план. Благодаря хорошей языковой подготовке, они могут сдавать аттестацию за границей, напоминает парламентарий.

В настоящее время страна сталкивается в «утечкой» медицинских кадров за рубеж и старением врачей. В Чехии в пересчете на душу населения меньше дипломированных врачей, чем в Австрии, Словакии и Венгрии, однако больше, чем в Германии и Польше. Недостаток медсестер в чешских больницах достигает 3000.