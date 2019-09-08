Глава Минздрава призывает к ограничению рекламы алкоголя

Министр здравоохранения Адам Войтех намерен до конца текущего года представить проект закона, ограничивающий рекламу алкоголя и табачных изделий в электронных СМИ и на телевидении. «Чехия в международных рейтингах продолжает занимать передние позиции по потреблению алкоголя на душу населения», - заявил министр в эфире частного телеканала Prima.

По мнению специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью, ограничение рекламы алкоголя и повышение налога на спиртные напитки являются главными эффективными методами, к которым государство может прибегнуть.