Глава Минздрава призывает к ограничению рекламы алкоголя

Эва Туречкова
08-09-2019
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Министр здравоохранения Адам Войтех намерен до конца текущего года представить проект закона, ограничивающий рекламу алкоголя и табачных изделий в электронных СМИ и на телевидении. «Чехия в международных рейтингах продолжает занимать передние позиции по потреблению алкоголя на душу населения», - заявил министр в эфире частного телеканала Prima.

По мнению специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью, ограничение рекламы алкоголя и повышение налога на спиртные напитки являются главными эффективными методами, к которым государство может прибегнуть.

 
 
 
 
 
 
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