Глава Минздрава опровергает обвинения в отсутствии поставок защитных средств в дома престарелых

В интервью изданию Právo министр здравоохранения Адам Войтех опроверг адресованные ему обвинения министра труда и социальных дел Чехии Яны Малачовой в отсутствии поставок защитных средств в дома престарелых, где зарегистрировано распространение коронавируса.

По словам Адама Войтеха, Минздрав сделал все, что было связано с введением специальных мер по ограничению распространения инфекции, включая немедленный запрет на посещения учреждений, где заботятся о нуждающихся в постоянной помощи пожилых людях.

По словам министра здравоохранения, проблемы возникли с защитными средствами, которые должны распределять МВД и краевые администрации. МВД действительно ощущает недостаток защитных средств, которые необходимо предоставить разными учреждениями, находящимися в первой линии борьбы с эпидемией коронавируса, а также гражданами из групп риска, подчеркнул Адам Войтех. Поэтому его ведомство немедленно выделило МВД 200 тысяч респираторов, которые можно быстро отправить нуждающимся.