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Глава Минздрава: число заражений растет относительно медленными темпами

Лорета Вашкова
01-04-2020
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На утро среды число заболевших коронавирусом нового типа в Чехии достигло 3330 человек. За день рост составил 307 случаев. Во вторник было проведено 6206 тестов на наличие коронавируса, что на одну тысячу проб больше, чем в понедельник.

Министр здравоохранения Aдам Войтех отметил, что медикам удается повышать число обследований, что, по его мнению, является одним из приоритетов. К 1 апреля от Covid-19 вылечились 45 человек, 32 пациента скончались.

«Чешская Республика справляется с эпидемией лучше, чем целый ряд государств в Европе и США. Нас нельзя отнести к свидетелям пессимистичного сценария развития эпидемии. Число заражений в стране растет относительно медленными темпами», заключил глава Минздрава.

 
 
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