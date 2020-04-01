Глава Минздрава: число заражений растет относительно медленными темпами

На утро среды число заболевших коронавирусом нового типа в Чехии достигло 3330 человек. За день рост составил 307 случаев. Во вторник было проведено 6206 тестов на наличие коронавируса, что на одну тысячу проб больше, чем в понедельник.

Министр здравоохранения Aдам Войтех отметил, что медикам удается повышать число обследований, что, по его мнению, является одним из приоритетов. К 1 апреля от Covid-19 вылечились 45 человек, 32 пациента скончались.

«Чешская Республика справляется с эпидемией лучше, чем целый ряд государств в Европе и США. Нас нельзя отнести к свидетелям пессимистичного сценария развития эпидемии. Число заражений в стране растет относительно медленными темпами», заключил глава Минздрава.