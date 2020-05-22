Глава Минздрава Чехии назвал конец июня возможным сроком полной отмены масочного режима

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что до конца июня в стране может быть отменено требование носить маски во внутренних помещениях, таких как магазины и общественный транспорт. Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

С понедельника, 25 мая, в Чехии отменяется требование носить маски на улице, если пешеход идет один или в сопровождении членов семьи, вместе с которыми проживает, и не приближается к другим пешеходам на расстояние менее двух метров.

Требование носить медицинскую маску или повязку, закрывающую нос и рот, было введено в Чехии 19 марта 2020 г. как средство борьбы с распространением эпидемии коронавируса.