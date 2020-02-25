Глава Минздрава: Чешские больницы готовы к появлению коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, выступая перед журналистами, заявил, что больницы готовы к появлению в стране нового коронавируса, однако ни одного случая инфицирования пока зарегистрировано не было. При этом, с учетом существующего риска, необходимо координировать деятельность медицинских учреждений страны.

К 25 февраля в Чехии на наличие коронавируса было проверено 86 человек; все тесты дали отрицательный результат. По словам министра, персонал чешских больниц знает, какие действия должен предпринимать в случае появления пациента с подозрением на инфекцию, представляющую опасность стремительного распространения.