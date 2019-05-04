Глава Минюста: Коварных увольнений не будет

Новая глава Минюста Чехии в интервью ежедневнику «Právo» опровергла сообщения о якобы готовящихся ей увольнениях высших представителей системы юстиции. В СМИ в первую очередь упоминались имена верховных прокуроров Ленки Брадачовой (Прага) и Иво Иштвана (Оломоуц). По словам Марии Бенешовой, напряжение, вызванное ее назначением на министерский пост, ничем не оправданно. «Коварных увольнений не будет», – заявила руководитель ведомства юстиции.

В предоставленном «Právo» интервью Мария Бенешова утверждает, что в первую очередь она хочет заняться оценкой функциональности и эффективности системы, а также разработкой новых правил работы и долгосрочной стратегии развития.

По поводу информации о планах по упразднению верховных прокуратур и судов Мария Бенешова заявила, что речь идет о стремлении упростить систему. Однако внедрением тех или иных нововведений, по словам руководителя Минюста, будет заниматься лишь следующий состав правительство страны.