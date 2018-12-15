Глава Минюста Чехии подтвердил правильность решения о выдаче российского хакера Е. Никулина США

По мнению действующего министра юстиции Чешской Республики Яна Кнежинека, решение его предшественника Роберта Пеликана о передаче российского хакера Евгения Никулина для уголовного преследования властям США соответствовало чешскому законодательству. Свое мнение по данному вопросу глава Минюста высказал в интервью «Чешскому Радио».

Напомним, что Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года. Ордер на его арест выписали США в связи с подозрением на осуществление нескольких хакерских атак, в том числе и на сеть LinkedIn. Требование на выдачу Е. Никулина для уголовного преследования Чехия получила, как от Соединенных Штатов, так и от России. На родине Никулина подозревают в on-line краже финансовых средств на сумму 3450$.

Принимавший решение об экстрадиции министр юстиции Роберт Пеликан посчитал, что преступления, которые Евгению Никулину вменяются в вину со стороны Соединенных Штатов, более серьезны. Это и решило судьбу хакера. Действиями руководителя Минюста остался недоволен президент Чехии Милош Земан, который, опираясь на результаты проведенного по распоряжению Пражского Града юридического анализа, заявил о незаконности принятого решения.

В Конституционном суде Чешской Республике в настоящее время лежит последняя жалоба Евгения Никулина против его отправки в США. Окончательный вердикт по данному поводу еще не вынесен.