Глава Минпромторга: Новый блок АЭС должна строить ČEZ с предоставлением госгарантий

Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» следует поручить чешской энергетической компании ČEZ с предоставлением государственных гарантий. Такое мнение высказала в воскресном телеинтервью министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова, которая также добавила, что такой вариант финансирования поддерживает правительство. Планы по возведению нового атомного энергоблока в Чехии уже несколько лет буксуют из-за нерешенных проблем с финансированием. АЭС «Дукованы», общая мощность которой составляет 2040 МВт, обеспечивает 20% потребления энергии в Чехии.

ČEZ является крупнейшей энергетической компанией страны, мажоритарным владельцем которой является государство, в собственности которого находится 70% акций. На строительство нового энергоблока АЭС претендуют еще шесть компаний: российский «Росатом», французская компания EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, совместный проект Arevа и Mitsubishi Atmea и американский холдинг Westinghouse. Общая стоимость блока оценивается в 200 млрд крон (около 8 млрд евро).

Чешские экологи неоднократно выступали с протестами против возведения в стране еще одного атомного энергоблока.