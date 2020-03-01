Глава Минобороны Чехии приветствует соглашение между США и «Талибаном»

«Подписание соглашения между США и «Талибаном» знаменует собой первый важный шаг к установлению постоянного мира в Афганистане», - сообщил в субботу в пресс-релизе для чешского информагенства ČTK министр обороны Чешской Республики Любомир Метнар. Согласно соглашению, США и другие войска стран-членов Североатлантического альянса в течение 14 месяцев завершат вывод оставшихся сил из Афганистана.

Метнар в связи с объявлением этой совместной декларации отметил, что «поддержка сил безопасности Афганистана с нашей стороны будет продолжаться еще 14 месяцев, и если соглашение будет соблюдено, Чешская Республика так же, как и другие союзники в рамках НАТО, постепенно выведет свой контингент с афганской территории».

Mинистр напомнил озвученную им в 2019 году информацию, что чешские военные в конце марта завершат oхрану союзнической базы Баграм в Афганистане. Чехи вместе с союзниками обеспечивали безопасность авиационной базы свыше шести лет.

Глава комитета по вопросам внешней политики Палаты депутатов Oндржей Веселы сообщил, что ему «понятно заключение данного соглашения, однако он убежден в том, что Афганистан пока не способен существовать самостоятельно, без существенной помощи».