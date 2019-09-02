Глава Минкульта отменил конкурс на пост директора Национальной галереи

Эва Туречкова
02-09-2019
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Министр культуры Любомир Заоралек принял решение отменить конкурс на пост директора Национальной галереи в Праге, объявленный его предшественником Антонином Станеком. Заоралек сообщил об этом в понедельник на пресс-конференции. Напомним, что Станек уволил с должности главы пражской галереи Иржи Файта, обвинив его в финансовых махинациях и нарушении действующего законодательства.

За Файта заступились 12 представителей зарубежных музеев и галерей, по мнению которых он способствовал развитию взаимного сотрудничества между художественными учреждениями и вывел Национальную галерею на новый уровень.

 
 
 
 
 
 
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