Глава Минкульта отменил конкурс на пост директора Национальной галереи

Министр культуры Любомир Заоралек принял решение отменить конкурс на пост директора Национальной галереи в Праге, объявленный его предшественником Антонином Станеком. Заоралек сообщил об этом в понедельник на пресс-конференции. Напомним, что Станек уволил с должности главы пражской галереи Иржи Файта, обвинив его в финансовых махинациях и нарушении действующего законодательства.

За Файта заступились 12 представителей зарубежных музеев и галерей, по мнению которых он способствовал развитию взаимного сотрудничества между художественными учреждениями и вывел Национальную галерею на новый уровень.