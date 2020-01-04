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Глава минфина ЧР о дефиците госбюджета

Ирина Ручкина
04-01-2020
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Дефицит госбюджета Чешской Республики в 2019 году составил 28,5 миллиардов крон (около 1,1 миллиардов евро) вместо запланированных 40 миллиардов. Большинство экономистов обвиняют правительство в расточительстве: подобный дефицит недопустим в период экономического роста, необходимо стремиться к сбалансированности и существенной корректировке отношения государственного долга к ВВП.

С этим заявлением категорически не согласна министр финансов Чешской Республики Алена Шиллерова. 3 января в интервью газете Pravo она заявила, что нельзя «душить экономику»: показатели 2019 года были худшими за последние четыре года, но все же входят в четверку лучших за минувшие двадцать лет. Министр добавила, что Чехия в 2019 году показала один из наиболее низких дефицитов госбюджета среди стран ЕС. По мнению Шиллеровой, приоритетом в экономической политике должны стать обдуманные и взвешенные инвестиции.

 
 
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