Глава МИДа намерен обсудить вынужденный отход представителей Тайваня с переговоров в Минпроме

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек намерен обсудить с главой ведомства промышленности и торговли Мартой Новаковой инцидент с представителями Тайваня, которые были вынуждены покинуть переговоры из-за требования китайских дипломатов.

Напомним, что представитель Тайваня по требованию посла Китая был вынужден покинуть встречу иностранных инвесторов с представителями Министерства промышленности Чехии, которая состоялась в среду, 27 марта. Министр промышленности Марта Новакова через своего заместителя Владимира Бертла попросила представителей Тайваня покинуть встречу, чтобы избежать дипломатического конфликта, сообщается по этому поводу в заявлении Минпрома. «Учитывая, что мероприятие было предназначено для дипломатов, которыми не являются члены Экономического и культурного представительства Тайваня, его сотрудники поняли просьбу министра и покинули зал заседания. Министерство промышленности и торговли ЧР очень сожалеет по этому поводу», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент с главой МИД Томашем Петршичеком уже обсуждал руководитель депутатского Внешнеполитического комитета Любомир Заоралек, так как, по его мнению, речь идет «об опасном прецеденте». В ответ от министра было получено заверение, что Чехия не намерена поддаваться давлению со стороны Китая и будет соблюдать заранее оговоренные принципы осуществления взаимных переговоров.

Действия Министерства промышленности осудили сенаторы фракции «Старосты». Было озвучено также и требование об отставке министра Марты Новаковой.