Глава МИДа ЧР оценил победу над ИГ

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек (от социал-демократов) высоко оценил заслуги тех, кто участвовал в разгроме так называемого Исламского государства (ИГ). Однако по словам министра борьба с терроризмом на этом не заканчивается, и Чешская Республика хочет внести свой вклад в окончание войны в Сирии. Об этом он заявил сегодня в своем аккаунте в социальной сети Twitter, прокомментировав таким образом новость о том, что ИГ потерпело поражение на последней своей территории в Сирии.

По мнению министра, победа над ИГ - важнейший пункт современной международной политики. Министр также отметил, что Чехия планирует помочь в окончательной победе над терроризмом и оказать помощь людям, пострадавшим от войны в Сирии, которая так или иначе затрагивает весь мир.