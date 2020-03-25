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Глава МИД хочет обсудить с правительством возможность помощи Италии и Испании

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Mинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек намерен обсудить на заседании правительства возможность оказания помощи Италии и Испании, наиболее пострадавших в Европе от коронавируса.

По мнению министра, в эти страны можно было бы отправить команды медработников. Одновременно глава чешской дипломатии отметил, что принятие такого рода решений остается в компетенции Минздрава и Минобороны и «приоритетом Чехии должно быть обеспечение готовности системы здравоохранения противостоять эпидемии коронавируса и предоставить качественные услуги заболевшим».

Как указал глава МИД, «не следует забывать, что проблема является общеевропейской. Если ситуация решится в одной части Европы, а в другой с нею не справятся, последствия коснутся всех нас. Как экономические, так и в виде дальнейшего распространения вируса».

Помощь данным странам предложила, например, уже Германия.

 
 
 
 
 
 
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