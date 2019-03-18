Глава МИД вновь заявил о поддержке Чехией территориальной целостности Украины

Глава чешской дипломатии Томаш Петршичек, находящийся в Брюсселе на заседании Совета министров стран ЕС, выступая перед журналистами, вновь заявил о поддержке Чехией территориальной целостности Украины. «Мы хотим призвать российскую сторону отпустить украинские морские суда и команды, которые она удерживает с ноября. Мы хотим послать ясный сигнал о том, что наша позиция остается неизменной», – подчеркнул министр.
Заявление было сделано в связи пятилетней годовщиной аннексии Крыма, о незаконности которой напомнили также Евросоюз и НАТО. Они указали на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и осудили действия России при инциденте в Керченском проливе.
Основными вопросами, рассмотренными на заседании Совета министров стран ЕС, были отношения с Китаем, ситуация в Молдавии и Йемене.
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