Глава МИД уверен, что Чехия способна позаботиться о 50 детях-сиротах из Сирии

Катерина Айзпурвит
11-05-2019
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В интервью изданию Novinky министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выразил уверенность, что чешское общество способно позаботиться о детях-сиротах из Сирии. По мнению главы МИД, будет лучше, если дети будут расти в Чехии, чем в миграционных лагерях, где они могут попасть под влияние радикалов. Томаш Петршичек подчеркнул, что необходимо различать нелегальных мигрантов и военных беженцев, покидающих страну ради спасения жизни.

При этом глава дипломатии сообщил, что в миграционных лагерях Греции еще не нашли 50 сирот, которые могли бы отправиться в Чехию. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против приема любых мигрантов на территории страны и сообщил о планах по постройке деревни для детей на территории Сирии.

 
 
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