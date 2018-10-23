Глава МИД Томаш Петршичек не видит причин для ухода чешских солдат из Афганистана

Министр иностранных дел Томаш Петршичек не считает, что Чешская Республика должна отказаться от участия в миротворческой миссии в Афганистане по причине гибели своих солдат. Свое мнение глава внешнеполитического ведомства высказал во время интервью «Чешскому телевидению». В этом вопросе Томаш Петршичек, представляющий в чешском правительстве социал-демократов, расходится во мнении со своим партийным коллегой Любомиром Заоралеком.

Наоборот, министр иностранных дел уверен, что чешские военнослужащие, проходящие службу в Афганистане, помогают усилить безопасность в своей родной стране. Он подчеркивает, что речь идет об ограничении распространения наркотиков и предотвращении новой миграционной волны из упоминаемого региона.