Глава МИД Т. Петршичек: Чехия готова обсуждать передачу памятника Коневу России

В интервью газете Hospodářské noviny министр иностранных дел Томаш Петршичек сообщил, что Чехия готова обсуждать вопрос о передаче России памятника маршалу Ивану Коневу. Как сообщил глава чешского дипломатического ведомства, российская сторона попросила Министерство обороны ЧР передать скульптуру советского военачальника для установки ее на своей территории. Томаш Петршичек указал, что решение по данному вопросу должен принимать МИД.

Как отметил Томаш Петршичек, важно, чтобы Чехия соблюдала обязательства, вытекающие из договора с Россией 1993 года. Там, отмечает министр, не указано, где должен находиться памятник, однако следует, что «Чехия должна обращаться с ним достойно и защищать такие памятники от повреждения». «Если одним из путей выполнения этих обязательств будут переговоры с Россией о перемещении скульптуры на ее территорию, мы готовы к этому. Это будет вопросом переговоров с партнерами, представителями самоуправления и коллегами в правительстве», – сообщил министр.

Памятник маршалу Ивану Коневу, командовавшему 1-м Украинским фронтом, был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, в 1980 году. В апреле 2020 года он был снят по решению местной администрации и перевезен в хранилище. Предполагалось, что скульптура будет включена в экспозицию будущего Музея истории ХХ века. Памятник периодически обливали краской в годовщины вторжения в 1968 годы в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Российская сторона в лице МИД РФ и посольства России неоднократно выражали возмущение по поводу демонтажа монумента. Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в Следственный комитет России список лиц, причастных к демонтажу памятника маршалу Коневу, для возбуждения против них в РФ уголовного дела. Старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу поступали анонимные угрозы физической расправы.