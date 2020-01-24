Глава МИД: США официально протестовали против введения Чехией цифрового налога

Правительство США, по словам пресс-секретаря американского посольства Эда Финдли в Праге, четко сформулировало свою позицию по поводу налога на "цифру". В пресс-релизе для информагентства ЧТК Финдли сослался на декабрьский комментарий посла США в Чехии Стивена Кинга газете Lidové noviny.

В данном интервью дипломат заявил, что внедрение Чехией «цифрового налога» может повлечь за собой введение против Праги ответных мер со стороны Америки. Финдли также напомнил о высказывании американского министра финансов Стивена Mнухина на экономическом форуме в Давосе о том, что государства, внедряющие подобного рода налог, могли бы дождаться ответных мер в сфере таможенных правил со стороны президента Дональда Трампа.

Палата депутатов Чехии в среду поддержала план Кабмина по введению налога с доходов крупных интернет-компаний с оборотом свыше 750 млн евро (около 19 млрд крон), чья прибыль на территории Чехии за год достигнет минимум 100 млн крон. Это могло бы касаться таких фирм как Google, Facebook, Amazon и Apple и пополнило бы госказну ЧР 5 млрд крон (192,3 млн евро) ежегодно.

Глава МИД Чехии Toмаш Петршичек в четверг сообщил "Чешскому телевидению", что США официально протестовали против этого плана, и он недавно обсуждал эту тему с послом Америки в Праге.