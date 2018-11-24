Глава МИД: Россия представляет собой опасность для Чехии и ЕС

К предупреждениям Информационной службы безопасности (BIS) по поводу России необходимо относиться весьма серьезно, считает министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, предоставивший интервью Чешскому Радио.

По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Российская Федерация становится все более ассертивной – «распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами». «Для Чехии, а также иных государств Европейского союза действительно представляет собой риск», – заявил министр Томаш Петршичек. Он считает, что «нельзя сидеть сложа руки и ждать», страна должна улучшить свою подготовленность противостоять угрозам. «Необходимо углублять стратегическую коммуникацию и укреплять нашу способность бороться с дезинформацией, причем в рамках всего ЕС», – уверен руководитель чешского МИД.