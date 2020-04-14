Глава МИД РФ Лавров назвал «циничным» демонтаж памятника Коневу в Праге и опроверг, что он является муниципальной собственностью

«Действия муниципальных властей района в Праге, по решению которых неделю назад был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, возмутительны и циничны», – цитирует агентство ТАСС заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава МИД РФ считает, что демонтаж «противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года». «Были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет», – подчеркнул Лавров. «Нас заверяют, что он являлся муниципальной собственностью, но мы твердо знаем, что это нет так. До сноса он состоял в республиканском реестре в качестве мемориального объекта», – указал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Минобороны и МИД Чехии в ответ на обращение российской стороны сообщили, что монумент является собственностью района Прага-6. Также Министерство иностранных дел Чехии указало на недопустимость возбуждения Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту демонтажа памятника, подчеркнув, что российские законы не могут применяться на территории Чешской Республики. «В случае если такого рода конфронтационные заявления и действия со стороны российских властей будут продолжаться, данное будет расцениваться как доказательство того, что российская сторона утратила интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами», – говорилось в сообщении МИД Чехии.

3 апреля 2020 г. по решению администрации пражского района Прага-6 памятник советскому маршалу И. Коневу был снят с постамента на площади Интербригады. На данный момент статуя временно помещена в хранилище, после чего станет частью экспозиции «Музея памяти XX века».