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Глава МИД разделяет сомнения М. Земана относительно необходимости его участия в китайско-европейском саммите

Лорета Вашкова
19-01-2020
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Министр иностранных дел Томаш Петршичек разделяет сомнения президента ЧР Милоша Земана в целесообразности его участия в китайско-европейском саммите в формате «17+1». «Необходимо дать понять китайской стороне, что у Чехии были ожидания в отношении Китая, которые не оправдались», oзвучил свое мнение в воскресной программе "Чешского телевидения" глава чешской дипломатии.

Милош Земан недавно сообщил, что отменил свой запланированный визит в Китай, где в апреле состоится упомянутый китайско-европейский форум. Президент объяснил свое решение тем, что КНР не выполнила данных ею инвестиционных обещаний.

Вместо чешского президента в Поднебесную мог бы поехать вице-премьер Ян Гамачек.

 
 
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