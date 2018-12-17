Глава МИД: при голосовании по пакту ООН о миграции Чехия будет действовать согласно решению правительства

Согласно решению, принятому ранее кабинетом, представителям от Чехии следует воздержаться от участия в голосовании по принятию Пакта ООН по миграции, которое будет проходить в среду, 19 декабря. Однако, как сообщил ČTK министр иностранных дел Томаш Петршичек, если кабинет постановит, чтобы Чехия выступила против документа, дипломаты поступят при голосовании соответственно.

В интервью изданию Právo премьер-министр ЧР Андрей Бабиш подчеркнул, что МИД не представил в ООН ясного решения о неприятии Чехией Пакта. Томаш Петршичек, со своей стороны, напомнил о ноябрьском постановлении кабинета, когда было решено, что Чехия воздержится от голосования. Если кабинет решит голосовать «против», МИД направит дипломатам соответствующие инструкции, указал Петршичек.

Пакт ООН о миграции приняли 164 страны, при этом около 30 стран на заседание в Марракеш не прибыли. Помимо Чехии, присоединиться к Пакту отказались США, Словакия, Венгрия, Польша, Латвия, Болгария, Австрия и ряд других стран. Пакт призван регулировать миграционный процесс и бороться с нелегальной миграции. Критики указывают, что документ рассматривает миграцию как позитивное явление.