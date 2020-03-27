Архив передач

Глава МИД предложил отправлять на карантин каждого, кто возвращается в Чехию из-за рубежа

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, 30 марта, министр иностранных дел Чехии намерен предложить правительству ввести дополнительные меры защиты в рамках чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Глава дипломатического ведомства считает необходимым отправлять на двухнедельный карантин каждого, кто возвращается в Чехию из-за границы. На данный момент это требование распространяется на тех, кто приезжает из 15 стран, считающихся зонами повышенного риска, куда входит Китай, Италия, Испания, Швейцари и др.

«Однако ситуация в мире ухудшается, поэтому в понедельник я предложу ввести обязательный двухнедельный карантин для всех. Это значит все равно, откуда человек приехал. Здоровье — на первом месте», – подчеркивает Томаш Петршичек в своем Twitter.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 