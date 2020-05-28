Глава МИД Польши осудил реакцию РФ на демонтаж памятника Коневу в Праге и напомнил о снятии мемориальных досок в Твери

Реакция России на демонтаж памятника советскому маршалу Коневу в Праге была вмешательством в свободу и суверенитет Чешской Республики. Такую оценку событиям, связанным с монументом, дал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции, проведенной по итогам встречи со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком в Праге 27 мая.

«Министр Петршичек упомянул о ситуации, связанной с памятником Коневу в Праге. Это было очень агрессивное вмешательство в свободу и суверенитет Чешской Республики», – подчеркнул польский министр.

Яцек Чапутович также напомнил, что в дни 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны в Твери были сняты две мемориальные доски, установленные в память о репрессированных. Одна из них была посвящена полякам, расстрелянным в 1940 г. в Катыни органами НКВД. «Мы воспринимаем это как попытку пересмотра мировой истории. Мы считаем, что должны вместе решительно выступить против этого», – заявил глава МИД Польши.

Мемориальная доска с текстом «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира» была установлена в 1992 году представителями польской общественной организации «Семья Катынская» с согласия тогдашней администрации Твери.