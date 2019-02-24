Глава МИД останется на своем посту, если получит поддержку нового руководства своей партии

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек готов остаться членом кабинета министров, если получит поддержку нового руководства своей партии социал-демократов, чей избирательный съезд должен осуществиться в начале марта. Ранее глава внешнеполитического ведомства заявлял, что готов оставить свой пост, если не окажется в руководящем партийном ядре. Томаш Петршичек претендует на должность заместителя председателя. Свою позицию Томаш Петршичек разъяснил во время воскресной дискуссионной программы «Partie» телеканала «Prima».

Главу МИД за его точку зрения в отношении Украины и Венесуэлы остро критикует парламентская компартия. В настоящее время Томаш Петршичек пользуется поддержкой председателя социал-демократов Яна Гамачека, который не видит причин для смены на министерских постах, занимаемых его коллегами по партии.