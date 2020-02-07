Глава МИД обсудил Брекзит с чешским землячеством в Великобритании

7 февраля министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек побывал с однодневным рабочим визитом в Манчестере, где встретился встретился с земляками, проживающими в Великобритании, чтобы обсудить их опасения в связи с выходом Великобритании из состава ЕС.

МИД Чехии недавно открыл консульство в Манчестере, чтобы предоставить гражданам и компаниям дополнительную поддержку в решении проблем, связанных с Брекзитом.

Также глава МИД почтил память чешских и словацких солдат, погибших во Второй мировой войне, которые похоронены на кладбище Cheadle & Gatley под Манчестером. Там Томаш Петршичек возложил венок на могилу чехословацкого пилота Антонина Шкаха, воевавшего в составе Королевских ВВС и погибшего в боях с нацистской Германией. Посещение кладбища приурочено к 75-летию окончания войны.