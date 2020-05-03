Глава МИД: Границы между Чехией и соседними странами могут полностью открыться с июня

Министр иностранных дел Томаш Петршичек в своем блоге сообщил: «Я буду рад, если с июня полностью откроются границы с четырьмя соседними странами – Австрией, Германией, Польшей и Словакией. Я уверен, что с июля мы сможем начать возвращаться к нормальному функционированию Шенгенской зоны и не только».

Возможность выезжать в Болгарию, Венгрию и страны Балтии министр аргументировал тем, что с распространением коронавируса там боролись так же успешно, как и в Чехии. По словам Томаша Петршичека, в августе жители Чехии смогут выезжать не только в Хорватию, Словению и Грецию, но и в такие отдаленные страны как Канада, Австралия и Япония. Однако возможность выезжать за пределы Европы будет зависеть от возобновления авиасообщения, подчеркнул глава МИД.

При этом, по мнению Петршичека, пока преждевременно говорить о возможности выезда в наиболее пострадавшие от эпидемии страны, такие как Италия, Испания, Франция, США и страны Бенилюкса.

Чехия сняла введенный для борьбы с эпидемией запрет на выезд за границы страны еще 24 апреля. По возвращении в республику граждане должны представить негативный тест на коронавирус. Проверки на чешских границах продлятся до 14 мая.